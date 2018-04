RB Salisburgo-Lazio 4-1



Walke 6,5: Salva con il piedone su Immobile nel primo tempo, tiene a galla i suoi quando serve, uno dei migliori.



Lainer 6,5: Una serie di entrate dure a mettere in chiaro l'intensità richiesta dalla partita, va sempre molto forte.



Ramalho 6,5: Il più attento dei due, anticipa spesso con buona attenzione Immobile, lo mette in fuorigioco.



Čaleta-Car 6,5. Di testa è insuperabile, ogni tanto si lascia scappare Immobile dietro le spalle ma una gara solida.



Ulmer 6,5: Tiro-cross pericoloso nel primo tempo, nella ripresa fallaccio su Lulic che evita una ripartenza pericolosa della Lazio. Partecipa all'apotesi finale con grande cura e attenzione.



Haidara 7: A volte ha delle giocate di qualità superiore, non questa sera: sparisce pian piano dal match, sbagliando troppo, poi trova il jolly giusto e porta in vantaggio i suoi.



Schlager 6,5: Meno vivace dell'andata, nella ripresa sbaglia un pallone sanguinoso ma ha all'attivo un palo clamoroso. La qualità c'è.



Berisha 7: Uno dei più ambiti in sede di calciomercato, abbina una buona qualità a tanta consistenza. Non rimarrà a lungo in Austria.



Yabo 6,5: Vivace nel primo tempo, un paio di strappi degni di nota. Nella ripresa perde un po' quota, comunque prestazione di spessore.

(Dall'84' Minamino s.v.)



Chan Hwang 6,5: Si vede pochissimo nel primo tempo, praticamente mai, poi sfugge a Luiz Felipe, che salterà il prossimo match. Segna il gol che vale oro.



Dabbur 7: I compagni si fidano tantissimo di lui, che viene incontro ai compagni, prova ad aprire la difesa della Lazio. Alla prima occasione salta de Vrij e trova una deviazione fortunata. L'inizio del successo austriaco.





All. Rose 7: Accetta di cambiare idea di gioco, con meno aggressività del solito nel primo tempo, facendo crescere l'intensità del Gegenpressing col passare dei minuti. Si porta a casa una qualificazione strana, figlia di un palleggio ossessivo, con grande carattere.



Lazio



Strakosha 5: Primo tempo pochi brividi, poche emozioni, nella ripresa sul gol è spiazzato, il palo di Schlager gli regala angoscia a tonnellate. Altro tiro, stavolta se la devia in rete. Da là, ogni conclusione austriaca è un gol.



Luiz Felipe 4,5: Rischia pochissimo nel primo tempo, spesso spazza in tribuna badando al sodo. Sfortunato nel rimpallo del gol di Dabbur, prende il giallo che gli doveva costare la semifinale. Da quel momento si perde quasi tutti gli uomini marcati, chiude disastrosamente.



de Vrij 4,5: Una partita da vivere con la massima concentrazione, lui fa tutto bene nel primo tempo, dopo il gol di Immobile molla senza motivo: si fa saltare secco da Dabbur che pareggia subito i conti. Va totalmente in confusione, sbaglia tutto da quel momento.



Radu 5: Molto preciso nel primo tempo, attento, duro quando serve. Poi con i suoi è travolto, senza alcun motivo.



Basta 6: Dalla sua parte arrivano le situazioni più spinose, lui si muove con esperienza, diligente, attento. Esce, la Lazio crolla.

(dal 60' Lukaku 5,5: Dovrebbe spaccare il match, assiste alla catastrofe-Lazio)



Parolo 5,5: Cresce con il resto della Lazio, grande intensità, tocca tantissimi palloni, fondamentale nel tessuto di gioco biancoceleste. Si perde con i suoi, senza motivo.



Leiva 5,5: Salva tutto nel primo tempo su Yabo, una vera e propria diga, anche duro quando serve. Poi crolla insieme ai suoi, inspiegabilmente.

(77' Nani s.v.)



Milinkovic-Savic 5,5: Una prova incolore, senza infamia e senza lode, sta recuperando ma non è ancora al top, e si vede. Comunque esce e la Lazio si inabissa.



(Dal 69' F.Anderson 5,5: Entra e serve un pallone decisivo a Luis Alberto, che lo sbaglia. Da là, il diluvio).



Lulic 5: Nel primo tempo sembra un po' in sofferenza, poi pian piano prende quota a livello di consistenza, nella ripresa ha la palla buona, poi non riesce a dare la scossa ai suoi.



Luis Alberto 5,5: Nel primo tempo di tacco illumina la serata, nel secondo serve ad Immobile un cioccolatino che è da vedere e rivedere. Sbaglia una palla-gol colossale, che dà l'inizio alla fine.



Immobile 6: Cicca il primo pallone buono del match, il secondo lo neutralizza Walke, nella migliore occasione del primo tempo. Poi si fa di nuovo ipnotizzare dal portiere avversario nella ripresa, sembra in versione-Nazionale. Danza sulla linea del fuorigioco, alla terza occasione non lascia scampo. Guarda i suoi dilapidare tutto.





All. Inzaghi 5: I suoi sembrano tranquilli, in vantaggio, poi crollano, si spegne la luce, dopo il gol di Immobile. Con i suoi cambi non aiuta, anzi sembra mandare ancora più in confusione la squadra. Inspiegabile l'involuzione dei suoi, forse non lo sa neppure lui cosa sia successo. Un disastro, questo è certo.