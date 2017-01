Nella tragedia del Rigopiano, l'hotel di Farindola, in provincia di Pescara, distrutto da una slavina che lo ha travolto mercoledì pomeriggio, arrivano finalmente delle notizie positive dagli ultimi aggiornamenti: dieci persone sono state tratte in salvo. Sei sono i superstiti estratti dalle macerie questa mattina, mentre un altro gruppo è stato poi individuato nel pomeriggio. Tutti e quattro i bambini che erano dispersi sono stati salvati.



"Non ci credevamo più, non ci speravamo più", le parole di una donna che fa parte del gruppo delle persone estratte grazie a una vera e propria impresa dei soccorritori, che si sono messi al lavoro fin dalle prime ore successive alla tragedia.