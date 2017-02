Il Milan batte la Fiorentina a San Siro per 2-1 e il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, non perde l'occasione per lanciare la sua stilettata all'ex presidente del consiglio e segretario del PD (alle prese con problematiche non da poco), Matteo Renzi: " Mamma mia che fatica il Milan - ha scritto Salvini sul suo profilo Facebook - fortuna che la Fiorentina ha subito il malefico effetto Renzi".