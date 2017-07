E' un Matteo Salvini a dir poco raggiante quello che parla ai microfoni di Radio Cusano Campus a proposito del passaggio di Bonucci al Milan, squadra di cui è tifoso il segretario della Lega. "Bonucci e Biglia grandissimi colpi, quest’anno da tifoso mi sembra un paradiso. Certo mi chiedo da dove arrivino tutti questi soldi, sembriamo pronti a fare due squadre. Non firmerei per il quarto posto, dobbiamo giocare per vincere. Milan anti Juventus? No, sarà la Juventus ad essere l’anti Milan“,