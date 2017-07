Accordo tra i club, manca solo quello del giocatore. Come riporta Sky Sport la Sampdoria, al termine di una lunga trattativa, si è convinta a cedere Luis Muriel al Siviglia, per una cifra vicina ai 20 milioni di euro più bonus. Ora toccherà al club andaluso discutere il contratto con il colombiano, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è grande ottimismo. L'ex attaccante dell'Udinese, fortemente voluto da Berizzo, ripartirà dalla Liga, campionato nel quale, come confessato ieri a Heraldo de Colombia, sogna di giocare da tempo. Dopo aver dato l'addio a Budimir e, con ogni probabilità, a Muriel, la Sampdoria è pronta a ufficializzare la punta polacca classe 1997 Dawid Kownacki, in arrivo dal Lech Peznan. Nei prossimi giorni partiranno gli assalti a Falcinelli e Vietto.