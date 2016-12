Come riporta Tuttosport, la Sampdoria blinda il classe '96 di centrocampo Torreira anche attraverso le parole del suo nuovo agente Pablo Bentancur ai microfoni di lalaziosiamonoi.it: "La Lazio? Non posso dire molto su queste voci, ma penso che siano fondate. Penso che Torreira in futuro possa trasferirsi altrove, ma non prima dell’adeguamento". Quindi se ne riparla minimo a giugno.