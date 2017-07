Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, parla dal ritiro blucerchiato a Il Secolo XIX: "Sono maturato. In fondo sembro qui da anni ma ho appena compiuto vent'anni, la mia carriera è all'inizio. Mi sento cambiato, penso sia un fatto di testa, ciascuno di noi ha i suoi tempi per elaborare le cose. Io forse non mi ero dato il giusto tempo. Da qui sono venute le ultime stagioni un po' sottotono. Dove sbagliavo? Probabilmente nell'aver fretta di voler dimostrare tutto e subito. Per me oggi è un nuovo punto di partenza, ho una carriera lunghissima davanti, starà a me farla diventare importante".