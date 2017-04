Bruno Fernandes, centrocampista della Sampdoria, parla a Premium Sport in vista della sfida con l'Inter: "Il mio obiettivo personale è continuare a migliorarmi al fine di realizzare il maggior numero di goal e assist per i compagni. E' vero, l'Inter è cresciuta molto, ma noi altrettanto. Andremo a San Siro per i tre punti. Possiamo contare sulla massima fiducia del mister, crede in noi fino in fondo, anche quando commettiamo degli errori, e non ha alcun timore a buttare i giovani nella mischia. Conosco bene come funziona il mercato, si parla tanto e si fa poco. Sono arrivato in estate, mi hanno accolto bene e mi sento a mio agio. Penso soltanto alla Sampdoria".