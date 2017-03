Ante Budimir, attaccante della Sampdoria, parla dopo la vittoria in amichevole contro il Lugano, dove è andato in gol: "Mi sto allenando per farmi trovare pronto, le amichevoli sono un'occasione per noi che giochiamo meno. Il mio percorso non è come quello di altri, ma è comunque un anno che mi sta servendo e dal quale sto imparando. Ho in squadra gente come Quagliarella, non sei intelligente se non impari da lui. Dal finale di stagione ora mi aspetto di farmi trovare pronto e avere qualche occasione, è il mio lavoro".