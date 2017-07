La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo difensore. Come scrive la Gazzetta dello Sport, oltre a Colley, centrale del Genk per il quale è stata presentata un'offerta da 5,5 milioni di euro, i blucerchiati hanno offerto 8 milioni di euro al Sassuolo per Gian Marco Ferrari, rientrato dal prestito al Crotone: per il momento il club neroverde ha alzato il muro.