L'attaccante della Sampdoria Gianluca Caprari ha parlato a margine di un evento benefico a Genova: "Con la Lazio è una partita come le altre, vale tre punti come tutte. Veniamo da una partita vinta all'ultimo minuto, ci sarà ancora più entusiasmo. Siamo a un punto dall'Atalanta, andremo a giocarcela come abbiamo sempre fatto. Andare a giocare lì non è facile, però abbiamo dimostrato di poterlo fare alla pari con tutti, anche contro le grandi".