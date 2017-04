Solamente 4 presenze in stagione per Luca. Con la maglia dellavede poco il campo, tanto che sui social ha deciso di mettere in vendita le sue scarpe. Questo il simpatico messaggio postato su Instagram dall'ex regista di: "Sfatto… comunque regalo scarpe Adidas, modello Ace 17.1 in pelle sintetica, colore nero/blu, numero 7 1/2 UK (41 1/3 FR) causa inutilizzo… Forza Samp!!!".