Il futuro direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, lo conosce a memoria da quando era poco più di un bambino. Eppure potrà ritrovarselo come avversario, il destino e il mercato giocano anche questi scherzi: Sebastian Driussi è uno dei migliori prospetti offerti dal calcio argentino in questi anni, ancora una volta proveniente dal juvenil del River Plate, capace di sfornare tanti talenti - più o meno maturati - da Lamela in avanti. Attaccante rapido, propensione al gol, personalità: Driussi è in prima squadra da quando ha 17 anni, tra alti e bassi ha sempre saputo mettersi in luce e conquistare più titoli anche con le nazionali under argentine.



DALL'INTER ALLA SAMP - Per anni è stato nel mirino dell'Inter, quando Mirabelli occupava il ruolo di capo scouting nerazzurro. Prima osservato, poi sondato a livello di trattativa, mai vicino al punto da considerarsi pronto per l'arrivo in Serie A. Adesso, la strada sembra quella giusta ma l'Inter non c'entra più: Mirabelli lo ha seguito anche per il Milan, non al punto da affondare il colpo anche viste le tempistiche dilatate del closing. Il River Plate nel frattempo ha rinnovato il contratto di Driussi inserendo una clausola da circa 15 milioni di euro. E la Sampdoria vuole approfittarne: conta di non pagare la clausola ma trovare un accordo col River, ha già avuto due incontri con l'entourage di Sebastian, lavora per l'intesa col giocatore così da affrontare la trattativa col River in posizione favorevole. Per portare Driussi in Italia, da Mirabelli all'Inter il futuro è con vista sulla Samp, individuato come uomo giusto per sostituire Muriel. E se fosse un altro affare alla Schick? Le big sono avvisate, tra un anno il suo nome rischia di essere sulla bocca di tutti.