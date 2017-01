La Sampdoria vuole ripartire dopo la beffa patita con il Napoli. Quella di sabato sera è una sconfitta che da Corte Lambruschini non hanno digerito, tanto da definirla 'vittoria morale'. Non l'hanno accettata in primis i giocatori, ma neppure il patron doriano Massimo Ferrero.



Proprio il numero uno doriano ha affidato ad un comunicato apparso su Sampdoria.it il suo appello ai tifosi doriani, per colorare con i colori blucerchiati il Ferraris. "Domenica tutti a Marassi per la gara con l’Empoli. Unione e forza, tifiamo Sampdoria!" ha scritto Ferrero sul sito ufficiale della Samp.



Un'iniziativa supportata anche dai prezzi che in occasione della partita con l'Empoli saranno decisamente più contenuti del solito. I settori dei Distinti, della Tribuna Superiore e della Gradinata Nord avranno i biglietti interi scontati del 50%, mentre le tariffe già agevolate (over 60, donne e Under 18) saranno ulteriormente ribassate. La partita, inoltre, sarà gratis per tutti i tifosi Under 14.