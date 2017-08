"Posso confermare che la Roma è molto avanti rispetto alle altre pretendenti per Schick". Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ai microfoni de laroma24.it "lancia" i giallorossi nella corsa a Patrik Schick, inseguito da Inter e Juventus. "Dell'entourage del giocatore non parlo, non rispondo di cose che non mi riguardano".