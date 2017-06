Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio Crc: "De Laurentiis è un grande presidente, io non ho il suo spessore. Abbiamo aperto una Next Generation Sampdoria a Roma e stiamo lavorando per farlo anche a Napoli. E’ bello che anche nella Capitale abbiamo una scuola calcio. Schick? San Culino è stato a mio favore, nella vita ci vuole fortuna. Quando si lavora tanto questo poi ti ripaga. Skriniar all’Inter? E’ ormai fatta. Di cifre però non ne parlo. Muriel alla Lazio invece non è vero, non so dove andrà, ma non alla Lazio, è un’invenzione dei giornalisti. Chiriches? Se De Laurentiis si decidesse a darcelo, saremo molto felici. Gliel’ho chiesto, il presidente del Napoli sa bene che ci interessa e se ce lo vuole prestare o vendere al prezzo giusto siamo pronti. Giampaolo avrà una squadra da Sampdoria, una buona formazione, ma non siamo il Napoli quindi non lotteremo per lo scudetto. Punteremo sempre prima di tutto alla salvezza e poi vedremo dove arriveremo. Bruno Fernandes è stato ceduto, ma abbiamo individuato un degno sostituto. Stiamo lavorando su tre profili: Ilicic per esempio e se abbassano il prezzo lo prendo.Per lo scudetto tiferò Napoli che l’anno prossimo sarà la squadra da battere. Attenzione all’Inter, ma il Napoli è rodato e già da 2 anni poteva vincerlo. Zapata non l’ho chiesto al Napoli, solo Chiriches ho chiesto a De Laurentiis. Intanto abbiamo preso Caprari. Se Giampaolo è corteggiato vuol dire che ho fatto una grandissima scelta. Diritti televisivi e canale della Lega? Questa è una bella domanda, stiamo lavorando, aspettiamo la prossima gara e vedremo le risposte. Noi stiamo mettendo le basi per camminare per conto nostro, ma vogliamo rispettare il nostro broker che ci proponga un’altra gara, c’è un altro anno di tempo”.