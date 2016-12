Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha commentato così la sconfitta subita in casa del Chievo Verona ai microfoni di Rai Due:



Come si sente alla vigilia contro l’Udinese dopo questa sconfitta?

"Ho fatto una dichiarazione per giocare al meglio queste due partite. Abbiamo subito due gol per errori tecnici, poi la squadra ha giocato sempre. Ci siamo esposti a qualche contropiede, ma ci siamo proposti bene. Sul piano della personalità e delle idee non mi è dispiaciuta la squadra. Ci è mancata la cattiveria".



Ci sarà la possibilità per Schick di trovare una maglia da titolare?

"Io penso che ci sono dei calciatori che siano in grado di subentrare e far male. Schick è un giocatore che diventerà forte e ha dei numeri. Lui se continua così si ritaglierà il suo spazio. Sono contento di avere questi problemi".