L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato a Radio Rai del match col Cagliari: "La partita è stata dura sul piano fisico. Abbiamo pagato qualche kilo e qualche centimetro in più. Loro hanno coperto bene il campo e la partita è diventata uno scontro fisico. Noi questa cosa la paghiamo perché non è il nostro terreno. La squadra non è stata presuntuosa. Ci prendiamo il risultato che porta avanti la striscia. Quagliarella non ha mai fatto mancare impegno e serietà, e sono contento che abbia risolto i suoi problemi personali. Lui come partecipazione e prestazioni timbra sempre il cartellino". Sul suo futuro, ha aggiunto a Sky Sport: "A Genova si sta bene e si lavora al meglio, quindi spero di continuare a farlo".