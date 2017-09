Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan, nel lunch match domenicale della sesta giornata di Serie A: "Probabilmente la miglior partita della Samp da quando sono qui, la prestazione è stata importante, a cospetto del Milan che è una squadra forte, sono contento per tutti. Vado a caccia di miglioramenti, siamo stati spesso discontinui, ma oggi la squadra per novanta minuti è stata straordinaria. I tifosi? La coreografia aiuta, la gente spinge, l'entusiasmo ti porta oltre i limiti. E' stata una grande prova dei ragazzi. Quagliarella e Zapata? Fabio fa le cose per bene, sa smarcarsi, sa se giocare corto o lungo. Duvan è da poco con noi, ma sta dimostrando una grande disponibilità".