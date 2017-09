Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo presenta la prossima sfida contro il Milan: "Cosa è cambiato con la Samp del Benevento? Nulla perché penso che la squadra abbia ripreso il percorso prima della sosta, ritroviamo il nostro stadio e il nostro pubblico e credo sia una soddisfazione per loro che hanno viaggiato molto. Milan? Farò giocare la formazione migliore per questa partita, chi doveva riposare ha riposato. Giocheranno gli undici che sul piano fisico e mentale saranno in grado di giocare un impegno importante contro una squadra forte. Il Milan ha un'impalcatura di gioco già definita, dovremo noi fare una grande gara probabilmente andando a superarci. E' una squadra che ha il miglior possesso palla dopo il Napoli, dovremo essere bravi a interpretare la gara, dovremo andare oltre le nostre le possibilità. I rossoneri giocano con la difesa a tre che io credo sia la migliore, mi aspetto un Milan come nelle ultime partite, con possesso palla. Poi se facciamo le cose per bene noi possiamo dire la nostra. Il ko del Milan con la Lazio? Abbiamo visto le loro partite. Ho chiaro cos'è il Milan, spesso usa il portiere per ribadire il possesso palla nella gara. I ragazzi penso abbiano capito che partita dobbiamo fare, poi c'è cuore, passione, entusiasmo e il nostro pubblico. Il pareggio di Verona? Dovevamo vincerla per quanto fatto nel secondo tempo, ma non è mancata la volontà di andare a cercare la vittoria. C'è un po' di rammarico per non aver avuto il risultato sperato, poi se l'asticella è molto alta il pareggio di Verona va preso in un determinato modo. Molti alzano e abbassano per convenienza, io non la sposto. Poco tempo per preparare il Milan? Ho massacrato i ragazzi con i video, perché avevamo poco tempo per stare in campo. Sfida per l'Europa? Per il Milan che ha speso tanto sì, per la Sampdoria si vedrà. Ferrero parla di Europa? Se la raggiungeremo avrà avuto ragione lui, altrimenti avrò sbagliato io qualcosa rispetto alle parole del presidente".