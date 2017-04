Marco Giampaolo ha detto la sua in vista dell'impegno della Sampdoria contro il Crotone: "Dobbiamo saperci mettere nei panni dell'avversario che è in un buon momento di condizione e non ha mai mollato, verranno qui a giocarsi la partita della vita. Il gap tecnico verrà annullato dalle forti motivazioni dell'avversario: è una partita difficile, ma la Samp deve rispettare la propria professionalità, i propri tifosi, la propria società". Il tecnico potrebbe fare un favore alla sua ex squadra, l'Empoli: "Se la guadagnerà da solo la salvezza, ha avuto la forza di vincere a Firenze". Un'opinione su due singoli a confronto: "Silvestre e Skriniar sono bravi nel gioco aereo, ma in fase offensiva Silvestre è più abile".