Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla a Sky dopo il successo sulla Juventus: "Continuo a frenare e a confidare nel lavoro quotidiano. Dobbiamo ignorare tutto quello che si dice attorno a noi. Fin qui siamo stati straordinari e il risultato di oggi è la ciliegina sulla torta. Ci godiamo il momento, in maniera seria senza sbandierare nulla. Nel primo tempo siamo stati molto ordinati, concedendo il giusto. Nel secondo tempo anche momenti di bel calcio. Alla fine sarebbe stato un peccato gravissimo farsi sfuggire questo successo. I ragazzi son ostati perfetti: abbiamo limitato le loro qualità restando corti e solo così potevamo fare. Grandi meriti alla mia squadra".



Giampaolo prosegue: "Se penso ancora alla chance Juventus capitata nel 2009? E se ci può essere ancora nel futuro? Ne ho subite tante e ne subirò ancora tante, anche per miei errori. Ho la maturità di vivere solo il presente: penso a divertirmi avendo la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi che me lo permette. Tornare dalla Lega Pro e battere la Juve? Ho sempre ringraziato la Cremonese e l'Empoli. E ora dico grazie alla Samp, piazza importante, e ai miei giocatori".



Sulla Juve inzialmente senza Dybala: "L'anno scorso Dybala ci mise in grande difficoltà. Allegri deve gestire le coppe per i tanti impegni e un giocatore, pur bravo, non fa la differenza sostanziale. Nella Juve sono tutti campioni".



Sul paragone con Sacchi: "Non scomodiamo i paragoni, lui ha fatto la storia del calcio. anzi, lo ringrazio perché dopo il derby mi ha chiamato per fare i complimenti ai ragazzi".