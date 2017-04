Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha rinnovato con la Sampdoria fino al 2020. Ha paralto così ai microfoni di Samp TV : "Ringrazio il Presidente che ha fortemente voluto questo rinnovo. Avevo un altro anno, e di sua iniziativa ha voluto rinnovare il rapporto e per me è un grande riconoscimento. Lo ringrazio, ho sempre detto di stare ottimamente alla Samp e di lavorare bene, la squadra mi mette in condizione di farlo. Dietro al rinnovo c'è un grande lavoro di tutti, del club con lo scouting, e dei miei collaboratori. Parlo delle figure invisibili che però lavorano in maniera seria. E' la passione che ci deve contraddistinguere. Questo rinnovo mi responsabilizza e non mi permette di risparmiarmi, lavorerò duramente per ripagare il club ed i tifosi".