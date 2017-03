Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla a Premium Sport dopo la vittoria nel derby sul Genoa: "Dopo 57 anni vinti due derby nella stessa stagione? C’è grande soddisfazione e grande emozione per questo. E’ un fatto che non succedeva da quasi 60 anni e questa squadra potrà essere ricordata per questo. Sono contento per la tifoseria. Mi è piaciuto come la squadra ha interpretato il derby, abbiamo sempre avuto un atteggiamento propositivo. Abbiamo commesso solo 6 falli, stravolgendo le regole che vorrebbero i derby fatti solo da agonismo. Il Genoa non ci permetteva di andare a prenderli alti perché giocava spesso lungo e non palleggiava dietro anche se il gol l’abbiamo fatto attraverso una riconquista della palla con Muriel: noi siamo stati bravissimi sulle seconde palle. Il rinnovo di contratto? Di questo abbiamo già parlato, io sono felice, lavoro bene e mi diverto e fino a quando mi diverto va benissimo. Non ci sono assolutamente problemi in questo senso. Il contratto già ce l’ho, me lo vogliono prolungare, mi vogliono dare più soldi e di questo non posso che essere contento. Io in una grande squadra? Io sono molto fatalista. Le squadre forti fanno bravi anche gli allenatori. Quando hai giocatori di qualità anche l’allenatore diventa bravo. Ci sono stati anni in cui non lo sono stato ma resto con i piedi per terra. La prossima sfida con la Juventus? La Juve ha già blindato lo scudetto e credo che martedì posa qualificarsi ai quarti di Champions. Speriamo di trovarli più rilassati per potercela giocare di più. Schick pronto per il salto di qualità? E’ in grande di fare numeri subito, lui subentra e fa giocate come se stesse giocando da un’ora. Sa entrare subito in partita, è giovane, ha tutto il tempo davanti a sé e giocherà titolare nella Samp l’anno prossimo. Davanti ho attaccanti che stanno facendo benissimo, ci sono delle gerarchie che vanno rispettate ma sono contento di averlo in squadra: spero di averlo anche l’anno prossimo, ecco perché lo faccio giocare poco, se no me lo portano via