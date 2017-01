L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli: "Dobbiamo fare la Samp, non il Napoli che affronta la Samp, e spero sia stato capito il messaggio". Sul caso Reina-Silvestre: "E' successo quello che è successo, sull’episodio il nostro presidente ha già detto tutto. Aggiungo soltanto che ne paghiamo ancora le conseguenze con la squalifica di Silvestre. Non voglio sentir dire che Matías non avrebbe dovuto essere lì: non ha fatto nulla, Reina ha fatto il suo, perché la furbizia fa parte del gioco, ma deve esserci sempre qualcuno che giudica".



Sulle assenze: "Barreto, Silvestre... Sono tanti i giocatori che dovrò sostituire. In difesa ci vorrà esperienza, Regini ce l'ha, ma ce l'ha anche Palombo. Dodò scommessa vinta o persa? Vedremo alla fine dell'anno. Per Barreto gli esami hanno dato esiti confortanti, ma non giocherà. I sostituti designati sono Linetty e Praet".



Su Viviano: "Ha avuto l'ok per tornare in campo, ma non si è ancora allenato con il gruppo".



Sul mercato: "E' di competenza del club, e sono convinto che il club farà di tutto per migliorarsi. La Samp non è una squadra qualsiasi ha il dovere di migliorarsi, ciò può passare attraverso un investimento, un giocatore pronto o un giocatore da far crescere".