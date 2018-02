Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 col Torino: "E' stata una gara fisica, di contatto, muscolare. I miei però hanno fatto una prova di carattere. C'è stato molto traffico oggi in mezzo al campo, magari ci avrebbe fatto comodo un calciatore con le caratteristiche di Praet. Venivamo da un tour de force, da gare toste contro squadre forti. Continuiamo su questa strada.



Il gol di Torreira? Sono stati bravi i ragazzi. Abbiamo subito quel tipo di punizione e poi l'abbiamo messo in memoria. La squadra è stata sveglia in quest'occasione.



Obiettivi? Bisogna guardare sempre verso l'alto, andare a prendere quelli che stanno sopra di noi.



La sostituzione di Zapata? Ha giocato 90 minuti a Roma. Io ho quattro attaccanti bravi e cerco di integrarli tutti. Nel momento in cui noto che uno di questi è a corto di energie, ne metto dentro un altro. Mi piace usarli tutti. Il calciatore deve stare sereno ed essere sempre competitivo. Quando Zapata è uscito, è stato educato. Io li saluto sempre quando escono. Personalmente non sono mai plateale nel richiamarli dinanzi a un errore, ho grande considerazione dei miei calciatori e intendo tenerli sempre tutti motivati".