Luis Muriel, attaccante della Samp, decisivo con il suo gol nel derby contro il Genoa, parla a Premium Sport: "Non ci sono parole per descrivere quello che sto provando in questo omento. Sapevamo che se avessimo vinto avremmo scritto un pezzo di storia della Samp che non vinceva due derby in una stessa stagione da 57 anni: è stata un’emozione unica segnare il gol vittoria. Idolo dei tifosi? Spero di esserlo, ho sempre dato tutto per questa maglia e continuerò a darlo fino a che resterò qua. Ho sempre sentito la fiducia dei tifosi e voglio godermi con loro questo momento. La mia miglior stagione in carriera? Sì, soprattutto perché non ho saltato nessuna partita. Sono contento, per me la cosa più importante è la continuità. L’importanza di Giampaolo? Lui è l’artefice di tutto, dal primo giorno che è arrivato ho capito che era un allenatore che teneva al mio salto di qualità. Io in una grande? Guardano questi tifosi adesso questi pensieri non ci sono: voglio solo godermi questi tifosi che sono i migliori al mondo".