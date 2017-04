L'attaccante della Sampdoria Luis Muriel ha parlato a Italian Football: "In Colombia guardavo tanto la Serie A, soprattutto Milan e Inter che la tv colombiana passava sempre. Si parlava tanto di Ronaldo, che era il mio idolo. Sono contento quando mi paragonano a lui ma non riesco a vedermi nelle sue movenze. Cerco di fare le mie cose e per me sarebbe una gran cosa fare anche solo la metà della sua carriera. Schick? Ci sono tanti ragazzi che mi hanno stupito. E' difficile sceglierne uno, mi hanno colpito tantissimo. Non pensavo sarebbero andati così bene quando sono arrivati, perché erano molto giovani. Parlo di Torreira, Schick. Linetty, lo stesso Praet. Giocano come se avessero tante partite alle spalle in Serie A".