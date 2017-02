L'attaccante della Sampdoria Luis Muriel ha concesso un'intervista al canale Youtube della Serie A e ha toccato diversi temi, dai suoi primi passi calcistici all'attuale esperienza in blucerchiato. "Qui a Genova mi sento come a casa. Ho avuto la fortuna di trovare casa sul mare, quando mi alzo la mattina lo guardo e mi dà l’energia positiva per iniziare la giornata. Mi piace la musica, ascolto tutto: insieme a De Silvestri ero quello che faceva le coreografie per ogni gol. Ora devo trovare nuovamente un partner per i balletti".



Sul suo passato in una famiglia molto povera: "Sono nato a Santo Tomàs, un paesino vicino a Baranquilla e sono cresciuto giocando per strada dalla mattina alla sera. Mio padre faceva il taxista, è un lavoro molto duro e per fare soldi devi girare tantissimo: lui usciva alle cinque del mattino di casa e tornava alle dieci di sera, guadagnando l’equivalente di 10 euro più o meno, e con quelli mangiavamo. Non c’erano i soldi per andare ad allenarmi, così ho iniziato a vendere biglietti della lotteria in modo da pagarmi il bus per andare al campo. Oppure mia nonna faceva delle focaccine e andavo per strada a venderle: a volte mi vergognavo, specialmente se visto dalle ragazzine, ma lo dovevo fare e dopo un po’ mi sono abituato a passarci sopra".



Sui trascorsi all'Udinese e l'etichetta di essere una buona forchetta: "La reputazione da quello che mangia sempre è stata la mia croce da quando Guidolin ha fatto quelle dichiarazioni, non me la son più tolta. Quando le cose vanno male tutti cercano giustificazioni, ma quando vanno bene nessuno parla".



Sul paragone con Ronaldo: "E’ esagerato, tanti mi dicono che nelle movenze gli somiglio, ma sono cose che magari vedono gli altri. Io penso a fare il mio e spero di continuare a far bene e ricevere ancora tanti complimenti".