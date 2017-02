Luis Muriel dribbla le domande sul mercato. L'attaccante colombiano della Sampdoria ha dichiarato: "Spero di poter raggiungere i miei obiettivi, non voglio parlare di numeri, ma voglio arrivare molto in alto. Il futuro? Penso solo alla Samp, non voglio pensare al futuro perché non voglio che la testa vada altrove, voglio godermi questo momento e fare di tutto per questa maglia. Domenica con il Milan abbiamo giocato come in tutte le altre partite, pensando solo a noi e al risultato che abbiamo raggiunto. L'anno scorso avevo un gran bel rapporto con Montella. Ho parlato con Zapata, erano tristi per la sconfitta com'è normale che sia".