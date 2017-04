Luis Muriel è tornato al lavoro. Questo quanto fatto sapere dalla Sampdoria tramite il resoconto della giornata odierna: "Si sono rivisti in campo, dopo la riabilitazione, Luis Muriel e Jacopo Sala, che stanno cercando di recuperare dai loro infortuni per tornare in campo. Il portiere Emiliano Viviano ha sostenuto una seduta di fisioterapia e poi ha lavorato in piscina".