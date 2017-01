L'attaccante della Sampdoria Luis Muriel allontana le sirene di mercato. "Fa piacere essere apprezzato; non ti può pesare quando ti vogliono in tanti. In questo momento però penso solo alla Samp, non voglio avere altre idee in testa o pensieri perché non fanno bene né a me né al club. Sto bene qui e qui voglio continuare a fare bene", ha detto a Premium Sport.