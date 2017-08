Nicola Murru, nuovo terzino della Sampdoria, parla a Il Secolo XIX della sua nuova avventura in blucerchiato: "Per me è tutto nuovo, l'inserimento però mi sembra positivo e per questo devo ringraziare molto i 'veterani' che in questo mio primo periodo da sampdoriano mi hanno assistito, facendomi da guida. Lasciare la Sardegna è stato emotivamente forte. Anche se prima o poi doveva accadere​".