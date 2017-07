La Sampdoria ha deciso di puntare forte su Luan, attaccante del Gremio capace di giocare sia da prima punta che da appoggio ad un vero bomber; il club blucerchiato, che sta trattando la cessione di Luis Muriel, è alla ricerca di un giocatore di spessore come questo classe '93, che ha messo in evidenza buonissime doti tecniche e realizzative nella sua parentesi con la maglia del Gremio e con quella del Brasile.



C'E' L'INTER? - Luan è un giocatore polivalente che è da tempo anche sul taccuino di Walter Sabatini; ecco perché alle spalle della Sampdoria potrebbe esserci proprio l'Inter, che può portare avanti la trattativa fianco a fianco con la società di Ferrero. La sinergia tra i due club italiani può portare alla buona riuscita dell'affare, con Luan che giocherebbe a Genova la prossima stagione per poi trasferirsi a Milano in futuro.



ATTACCANTE POLIVALENTE - Il giocatore brasiliano ha mostrato il meglio del suo repertorio nell'Olimpiade del 2016 in Brasile, durante la quale si è trovato a giocare fianco a fianco con Gabigol, che potrebbe diventare suo compagno di squadra proprio all'Inter. Luan, dopo un'infanzia difficile, ha raggiunto i vertici del calcio brasiliano e la nazionale grazie alla chiamata del Gremio, che gli ha permesso di mettersi in mostra ad alti livelli e di guadagnarsi la chiamata dell'Europa.



L'OFFERTA - Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Sampdoria ha deciso di accelerare e aprire una trattativa con il Gremio per l'attaccante classe '93; la richiesta del club brasiliano, però, è molto alta: 18 milioni di euro. Le parti, però, restano in contatto, con la Sampdoria in prima linea, pronta a mettere sul piatto 9-10 milioni di euro, e l'Inter che continua ad agire nell'ombra per portare a Milano Luan, il talento che ha stregato Sabatini.