Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, parla a Premium Sport prima della sfida con il Genoa: "Le polemiche arbitrali? Non entro nel merito degli episodi ma ritengo che i nostri arbitri siano i migliori del mondo. Sono da tanti anni nel calcio e sono sempre stato equilibrato. Lasciamo lavorare in pace gli arbitri perché hanno grande qualità. Orsato sarà sotto pressione dopo le polemiche post Juve-Milan? Penso che non avrà nessun tipo di condizionamento, è un arbitro molto esperto e non c’è questo pericolo. Il rinnovo di Giampaolo? Stiamo lavorando per questo come ha detto il Presidente. Riteniamo che Giampaolo sia il tecnico giusto per la Sampdoria. Noi siamo una squadra giovane e lui ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani. Penso che continuare insieme sia il giusto cammino per entrambi. Sono contento se altre le squadre pensano a Giampaolo, è un allenatore che è tornato a grandi livelli per merito suo. Ha trovato continuità e mi sembra che si stia consacrando definitivamente nella Sampdoria. Poi toccherà a lui decidere se continuare con noi o scegliere altre strade ma lui sta bene qui, ha un ottimo rapporto con tutti e ritengo che non ci sarà il pericolo che possa andare da un’altra parte. Molti club su Schick? Il fatto che ci siano tanti osservatori e tanti club su di lui vuol dire che a livello di scouting abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo molti giovani bravi, sono il nostro patrimonio e rappresentano il futuro della Sampdoria".