Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport di Enrico Nicolini, che ha detto di no al Genoa e a Mandorlini perché legato al mondo blucerchiato: "Penso che Enrico Nicolini abbia fatto un grande gesto che è stato apprezzato da società e tifosi. Ha dimostrato che la dignità sportiva non ha prezzo. E' una bandiera, figura che stiamo perdendo nel calcio e nella vita. Ipotesi per giugno? Abbiamo dei programmi, saremmo contenti di prendere persone che vivono per questo club, quindi perché no... conosce il calcio, la Samp sarebbe onorata di poterlo avere fra le proprie fila