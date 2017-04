Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, parla a Sky Sport di Schick, oggetto del desiderio dei Inter e Juve: "La volontà della società è quella di trattenere il calciatore per un altro anno, stiamo parlando con il giocatore e gli agenti per convincerlo che si tratta della cosa migliore per completare il suo percorso di crescita, che restare da noi ancora un anno potrebbe portarlo a livelli top. Rinnovo con clausola? Stiamo valutando molte cose, ma non c’è fretta".