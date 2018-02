Daniele Pradè era raggiante dopo il successo della Sampdoria sull'Hellas Verona. Il responsabile dell'Area Tecnica blucerchiata ha raggiunto la zona mista del Ferraris e ha sottolineato il peso dei tre punti ottenuti con i gialloblù: "Che bella settimana. Vincere questa partita era importantissimo, in caso contrario ti saresti portato addosso rammarico e una situazione negativa" ha detto il dirigente, evidenziando la buona prestazione dei blucerchiati. "La gara non si era messa nel migliore dei modi: quando hai tante occasioni e non fai gol, alla fine puoi essere punito. Fortunatamente siamo rimasti sul pezzo, sono tre punti importanti. Ora arriviamo a tre gare fondamentali per il nostro cammino nel migliore dei modi".



Pradè si è speso in grandi elogi anche per i giocatori più 'esperti', quelli che hanno indirizzato il match sui binari giusti: "I vecchietti sono quelli che crescono i giovani e che danno l’esempio. Barreto e Quagliarella in settimana danno tanto a loro: su questo mi voglio soffermare anche su Alvarez, che stimo tantissimo sia come calciatore che come uomo" riporta Sampnews24.com. "Aumenta notevolmente la qualità del nostro lavoro, e mi dispiace che il nostro pubblico non lo veda come un giocatore importante, perché lo è. Per il rinnovo di Barreto c’è una trattativa, stiamo parlando con il suo agente: essendo un professionista, sa che più rende e meglio è per lui".



Adesso c'è il Milan, ma Pradè pare molto fiducioso: "Arriviamo consapevoli della nostra forza, con rispetto ma senza paura. Giocheremo a testa alta, come fa la Sampdoria su ogni campo: l’importante è che i diffidati non siano stati ammoniti. Ce la andremo a giocare, ma oggi ci godiamo la vittoria, riposiamo e poi martedì si riprende. Noi giochiamo per noi e lo facciamo nella partita, poi a quello che succederà, Europa o non Europa, non ci voglio neanche pensare. Il Milan sta facendo grandi cose, vuole dire che hanno trovato una quadra e l’allenatore il modo giusto per stimolare i giocatori. 41 punti a febbraio? Tanta roba, quindi complimenti al mister e complimenti ai ragazzi. Contento il presidente, contenti i tifosi, contenti i giocatori, contenti i dirigenti, contenta la città: andiamo a giocarcele tutte".



Il discorso inevitabilmente scivola poi sul mercato. Il primo argomento trattato è Caprari, e i 17 milioni rifiutati dalla Samp per trattenerlo a Genova: "Ha fatto uno sforzo il presidente a non venderlo, ci torna utile e l’abbiamo tenuto. Gianluca è forte, quando farà un salto di autostima diventerà da grandissima squadra, anche se la Sampdoria è già un grande club storico. Voci sull’addio di Giampaolo? Ci gratificano e basta, l’impressione è che stiamo tanto bene insieme e che si continui insieme, ma ci gratifica che ci siano interessi da altre squadre, altrimenti non avremmo fatto bene il nostro lavoro". In netta crescita anche Murru, tra i migliori nel successo ottenuto con il Verona: "Ha fatto un’altra grande gara, sta crescendo e sta risparmiando un po’ di forza fisica brutale che lui ha per mettere intelligenza in situazioni tattiche. Sta facendo bene e siamo molto contenti di lui". In chiusura, Pradè dedica una battuta a Strinic e allo spinoso caso del rinnovo: "Situazione chiarissima fin dall’inizio, è venuto qui sapendo che sarebbe rimasto 10 mesi e anche noi certamente faremo una proposta per lui. E’ un professionista serio - conclude il dirigente doriano - e noi non abbiamo nessuna preclusione verso di lui, darà il massimo fino alla fine".