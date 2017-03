Prima del fischio d'inizio di Genoa-Sampdoria il capitano blucerchiato Vasco Regini ha parlato a Sky Sport: "Siamo pronti, sicuramente sì. È un'occasione per essere ricordati, per rimanere nella storia, non vinciamo entrambi i derby da quasi 60 anni e questo ci dà molta motivazione. Tutti si sono accorti che è una partita a sé, che fa storia a sé e che è al di fuori del campionato. È un derby e si fa di tutto per portarlo a casa. L'aggressività del Genoa? Sappiamo che è una partita fatta anche di aggressività, di determinazione, noi dobbiamo essere noi stessi nel contesto della partita".