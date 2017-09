L'avvocato della Sampdoria, Antonio Romei, intervistato da Il Secolo XIX, parla del futuro di Marco Giampaolo: "Se è pronto per una big? E' una domanda mal posta. Giampaolo ha fatto un percorso di crescita e per me è stato sfortunato perché non ha avuto una carriera in linea con le sue grandi capacità. Ora sta facendo vedere il suo valore ma si deve anche dare il merito al suo staff che si cita poco ma è importantissimo. Una società per funzionare ha bisogno di tutti che remano nella stessa direzione. Questa è la forza del nostro gruppo".