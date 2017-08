Sedotto e abbandonato, per il momento, dalla Juventus, Patrik Schick, dopo un periodo di riposo nella sua Repubblica Ceca, è tornato in Italia, nella Genova blucerchiata. L'attaccante ceco di proprietà della Sampdoria è tornato a Bogliasco, dopo la trattativa burrascosa che non lo ha portato a vestire il bianconero a causa di un problema cardiaco.



LE PRIME PAROLE - Il giocatore, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Sto bene". In corsa per il classe '96 restano sia la Juventus che l'Inter, con il giocatore che a breve dovrà sostenere nuove visite mediche per capire se i problemi riscontrati nelle scorse settimane sono, ormai, acqua passata.