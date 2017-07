Rinnovo arrivato per Lucas Torreira. Il centrocampista della Sampdoria ha esternato ai microfoni di Samp Tv la sua felicità di continuare a vestire la maglia blucerchiata: "Per me la Sampdoria rappresenta tanto. Sono molto contento di essere qui ed essere rimasto in questa squadra e in questa famiglia. Era difficile per me arrivare in una squadra di Serie A dopo averne fatti due di Serie B. Mi sono però ambientato benissimo, la città e la gente mi hanno accolto da 10. Sono molto contento si sia trovato un accordo fra gli agenti e la Sampdoria perchè era quello che volevamo tutto. Devo ringraziare il mio procuratore, il mio avvocato, la mia famiglia e i miei amici e tutta la Sampdoria. In questi ultimi mesi si è parlato di tante cose ma la verità è che avevo tanta voglia di rimanere e non vedo l'ora inizi il campionato".