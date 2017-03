Lucas Torreira, centrocampista della Samp, ha parlato prima della gara contro il Pescara, sua ex squadra, ai microfoni di Sky Sport: "Dispiace per il Pescara: è una squadra che porterò sempre nel mio cuore. Questo è il calcio purtroppo. Con il Palermo è stata una gara che non è piaciuta a tanti, ma questo è un campionato difficile e non sempre si può giocare bene. Abbiamo preparato la partita in maniera corretta"