Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, parla a Il Secolo XIX della sua scelta di restare in blucerchiato: "Sono felice di essere rimasto a Genova anche se grandi club pensavano a me. Sono partito per le ferie pieno di cose in testa: si parlava di altri club, di mercato, di tante possibilità che io andassi altrove. Non è stato facile, da una parte l’ambizione di essere nel mirino di grandi club è stimolante perché se non pensi sempre di crescere vuol dire che non hai ambizione. Per me andare in un grande club sarebbe importante, non voglio negarlo. Dall’altra parte però sono contento di essermi legato alla Samp".