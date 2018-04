Nel secondo tempo di Sampdoria-Bologna, tutti i tifosi blucerchiati hanno trattenuto il respiro quando Emiliano Viviano si è lasciato sfuggire tra le gambe un pallone innocuo, che stava per costare carissimo alla squadra di Giampaolo. L'estremo difensore doriano però si è ripreso, e ha compiuto due interventi decisivi per tenere il risultato inchiodato sullo 0-0, prima della rete nel finale segnata da Zapata.



"Fa effetto, penso sia una delle poche partite in questi due anni che abbiamo vinto non grazie al gioco, ma alla determinazione" ha detto nel post partita il portiere di Fiesole analizzando il match. "A un certo punto sinceramente non ci speravo più, ma penso che questa squadra meriti tanto rispetto per quello che ha fatto in campionato e per il temperamento: non abbiamo mai tirato indietro la gamba, e penso che questa vittoria sia stato un premio. E’ stata una partita difficile perché il Bologna è una squadra forte e le partite facili in Serie A non esistono: bisogna mettere la voglia e la determinazione giusta, prendere ossigeno quando possibile, e oggi siamo stati bravi e anche un po’ fortunati a risolverla alla fine" riporta Sampnews24.com.



In merito all'Europa League, Viviano non si sbilancia: "Innanzitutto ci siamo guadagnati il diritto di lottare per l’Europa, cosa che nessuno si sarebbe aspettato all’inizio dell’anno. Si parlava di Sampdoria smantellata, che non voleva crescere, e invece questi ragazzi sono qua e lottano: l’allenatore ci mette tutto quello che ha e ci ha dato un’impronta bella forte. Ci siamo conquistati il diritto di poter lottare fino alla fine". Il portiere scherza anche sulla 'papera': "Mi sono spaventato e sinceramente sarei sprofondato. La partita stava avendo un momento di calma e volevo far risalire l’adrenalina (ride, ndr). A parte gli scherzi, menomale che non è andata dentro, ma poi sono stato bravo a rimediare con due parate".



Ora la Samp è attesa da una trasferta decisamente complicata, all'Olimpico con la Lazio: "Si può lavorare di meno, ma credo che ormai arrivati a maggio quello che hai nel motore ce l’hai: si lavorerà più sulla testa e sul recupero, magari più video che campo, ma l’importante sarà mantenere i nostri principi" spiega il numero 2 blucerchiato."Non siamo capaci di andare lì a difenderci e ripartire, siamo capaci di provare a fare quello che abbiamo fatto anche contro la Juventus: poi se saranno più bravi vinceranno, mai noi saremo tosti e ci metteremo la determinazione giusta per vincerla. Concorrenti? L’Atalanta me l’aspettavo, perché è già arrivata l’anno scorso in Europa, ha lo stesso allenatore ed è una squadra che ha gamba. La Fiorentina ultimamente ha fatto risultati incredibili e anche oggi ha fatto una grande partita. Le temiamo tutte, però hanno anche tanti scontri diretti fra di loro e cercheremo di approfittarne: l’importante – conclude Viviano – è farlo guardando sempre a noi".