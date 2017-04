Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, firmerà il suo rinnovo di contratto in settimana. Queste le parole del portiere blucerchiato, Emiliano Viviano, a riguardo del suo allenatore: "Giampaolo? Ce lo teniamo noi. Il mister sembra un musone, un taciturno, ma non è così. È un uomo che non sbraita, non si arrabbia e prende ogni decisione in prima persona. A livello di preparazione e tattica, poi, è uno degli allenatori più preparati del nostro campionato".