'Justin' Icardi vola in Argentina con Wanda Nara. La moglie-agente dell'attaccante dell'Inter ha postato su Twitter una foto in aereo del marito, vestito in stile Justin Bieber, cantante idolo dei teenagers. Il ct Jorge Sampaoli lo ha chiamato per il doppio impegno con Uruguay e Venezuela nelle qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. Dopo le prime due giornate di campionato in serie A, Maurito guida la classifica cannonieri con 4 gol insieme a Paulo Dybala.



TRIDENTE DA URLO - I due coetanei classe 1993 potrebbero anche giocare insieme nel tridente con Messi. Coronando così il sogno proibito di Roberto Mancini, che cercò invano di portare la Joya in nerazzurro nel mercato estivo di due anni fa, quando invece fu la Juventus ad acquistarlo dal Palermo. A loro volta, dodici mesi più tardi, i dirigenti bianconeri tentarono di strappare Icardi all'Inter prima di versare nelle casse del Napoli i 90 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione di Higuain. Il Pipita è il grande assente nella lista di Sampaoli. Ecco l'elenco completo.



Portieri: Romero, Guzman, Rulli.

Difensori: Mascherano, Fazio, Otamendi, Mercado, Pareja, Pinola, Bustos.

Centrocampisti: Banega, Biglia, Augusto Fernandez, Paredes, Pizarro, Di Maria, Acuna, Pastore, Lanzini, Rigoni.

Attaccanti: Messi, Dybala, Icardi, Correa, Aguero, Benedetto, Acosta.