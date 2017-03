L'allenatore del Siviglia, Jorge Sampaoli, ha parlato in maniera entusiasta di Lionel Messi in un'intervista a Diario Olè: "Mi piacerebbe allenarlo, per poterlo vedere tutti i giorni. Sarebbe un sogno averlo a disposizione sempre. Chi non vorrebbe gestirlo? Se si dà la possibilità di essere felice ad un giocatore tanto determinante, si avrà il 95% di probabilità che la partita sarà risolta. Un po' come accadeva con Maradona quando stava bene. E' molto difficile che una squadra perda quando Leo è in forma. Mi dispiace che il mio Paese non lo rispetti e che la nazionale non lo valorizzi come merita. Abbiamo avuto il miglior giocatore del suo tempo, ora abbiamo il miglior giocatore in attività e sembra che invece non vogliamo sfruttarlo".