La Sampdoria e il Benfica continuano a trattare a oltranza. Oggetto del contendere è Pedro Pereira, terzino blucerchiato che da settimane sembra in procinto di lasciare Genova, per ritornare in Portogallo nel club in cui è cresciuto.



Si tratta di un copione che si ripete perchè già in estate il laterale veniva dato di fatto già alla squadra di Lisbona. Alla fine non se ne fece nulla, e la situazione potrebbe tornare a riproporsi anche in questa finestra invernale di mercato. Secondo Record il Benfica starebbe attendendo la decisione della Samp. Oltre alla formula, ancora da decidere (balla il futuro di Djuricic) e alla destinazione (si è mosso con decisione pure il Bournemouth), a frenare la trattativa sarebbe anche la volontà di Giampaolo.



Il mister blucerchiato punta con forza su Pereira, e trattenerlo alla Samp vorrebbe dire permettere a Bereszynski di adattarsi al campionato italiano e agli schemi blucerchiati senza dover puntare esclusivamente su Sala, al momento infortunato. Ecco perchè l'operazione Pereira-Benfica potrebbe slittare a quest'estate.