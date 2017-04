La notizia della decadenza dal ruolo di presidente della Sampdoria per Massimo Ferrero non sembrava aver spaventato poi molto il patron blucerchiato. Da Corte Lambruschini avevano deciso di impugnare la decisione della Lega, sottolineando la differenza che passa tra un patteggiamento e una condanna (in particolare, nel caso della vicenda Livingston) ma la Samp deve comunque fare i conti con la necessità di individuare un nuovo presidente.



E' stata convocata per il 28 aprile a Roma presso lo studio dell'avvocato Romei la riunione degli azionisti di Sampdoria Spa, ossia la figlia di Ferrero Vanessa e il nipote Giorgio. Sarà l'occasione, scrive Il Secolo XIX, per affrontare la questione relativa alla presidenza. Si deciderà in sostanza se impostare un nuovo assetto, considerando che quello attuale vede Ferrero presidente del cda e due soli consiglieri: Vanessa e Giorgio appunto.



La decadenza di Ferrero non rappresenterebbe un problema dal punto di vista dell'ordinaria amministrazione, bensì da quello sportivo perchè il patron blucerchiato non potrebbe più rappresentare il club genovese in nessun organismo. Il nome di Ferrero non è inserito neppure nel 'foglio di censimento', dove compaiono i nomi dei dirigenti con il potere di firmare qualsiasi documento federale, inclusi i contratti dei giocatori. Per la Samp si tratta del ds Osti e del segretario Ienca.